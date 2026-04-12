WRC, Rali da Croácia – Katsuta: “Estava muito triste pelo Thierry e pelo Martijn”
Depois da primeira vitória na carreira, no Rali Safari, Takamoto Katsuta conquistou a sua segunda vitória no Campeonato do Mundo de Ralis na Croácia. No entanto, o sentimento de alegria pela vitória não foi pleno. O piloto japonês herdou o triunfo após um erro de Thierry Neuville na Power Stage, quando o belga da Hyundai parecia destinado a vencer.
O erro de Neuville permitiu a Katsuta assumir a liderança, tornando-se assim o primeiro piloto japonês a vencer provas consecutivas do WRC e a liderar o campeonato. A vitória, porém, deixou Katsuta com sentimentos contraditórios: em vez de celebrar, o piloto assumiu sentir-se triste pela situação de Neuville e da Hyundai, com quem convive de perto no paddock e para quem nutre grande respeito.
Katsuta, em declarações ao DirtFish, revelou que a tristeza por ver o infortúnio do adversário foi maior que a alegria da vitória:
“É realmente uma loucura. Não sabia nada sobre o que tinha acontecido [ao Neuville] até ao fim, quando estava a ser entrevistado pela Molly [Pettit]. De repente, a Molly disse que ele tinha tido um problema e alguém me disse que eu tinha vencido o rali.”
“Honestamente, não sei… talvez se possa ver que eu não estava feliz. Mesmo quando ouvi que tinha vencido o rali, não senti que devia celebrar, porque estava muito triste pelo Thierry e pelo Martijn [Wydaeghe], e pelos rapazes da Hyundai. Sei o trabalho duro está a ser feito nos bastidores por todos eles, é por isso que talvez… e também já estive muitas vezes do lado menos bom, por isso sinto mesmo a dor deles. É por isso que não me sentia muito bem depois da especial.”
Sobre liderar o campeonato pela primeira vez na carreira, Katsuta foi humilde: “É bom, digamos que é para a equipa, por isso estou feliz se a equipa estiver feliz. Claro que as minhas próprias emoções são um pouco mistas, como disse. Mas ainda assim, devo estar feliz pela equipa. Uma semana louca e um final louco. Em termos da nossa própria época, até agora está a correr bem, por isso só precisamos de manter o foco, fazer o que podemos e melhorar onde consigo. Isso é o mais importante por agora.”
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