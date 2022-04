WRC, Rali da Croácia: Kalle Rovanperä lidera shakedown, Hyundai perto | AutoSport

Os líderes do campeonato, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos no shakedown do Rali da Croácia, depois de baterem Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) por 0.1s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) colocaram o seu carro no terceiro lugar, um sinal que os Hyundai podem estar melhor, tal como Thierry Neuville nos adiantou ontem nas conversas com a imprensa, mas algo que tem de ser confirmado nos troços de amanhã, exatamente como o belga sugere: “é melhor esperar para ver”.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foram quartos e os melhores da Ford, a 1.3s da frente. Seguiram-se Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1), Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1), Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

Como sempre, o shakedown não espelha a correlação de forças, apenas dá algumas pistas.

Amanhã de manhã se verá como estão as equipas no asfalto da Croácia.

Segundo Kalle Rovanpera: “A sensação já na primeira passagem foi muito boa. Estou mais confiante nesta superfície do que estava antes do Monte-Carlo, isso é certo. Testámos algumas coisas, principalmente afinações de suspensão, apenas confirmando algumas configurações tendo em conta a meteorologia, se tivermos chuva, apenas para perceber um pouco melhor a suspensão”, disse.