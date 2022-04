WRC, Rali da Croácia, Jari-Matti Latvala: “Para mim, este foi o melhor desempenho de sempre do Kalle…” | AutoSport

Jari-Matti, o que achaste da atuação do Kalle este fim-de-semana?

“Foi fantástico, as emoções subiram e desceram ao longo do fim-de-semana. Devo dizer que o Ott estava realmente a levar-nos aos limites. Esta manhã, aquando da escolha dos pneus, parecia muito bom para o Kalle no primeiro troço. Foi quase como, vamos ganhar. Depois as coisas mudaram muito rapidamente, Ott fez um grande, grande tempo no penúltimo troço e assumiu a liderança. Naquele momento, com toda a justiça, pensámos que tínhamos perdido. A chuva veio e sabíamos que também tinha chovido na Power Stage. Depois olhámos para os primeiros carros do WRC2 no troço, e havia muita lama na estrada, sabendo que o Ott tinha pneus melhores, basicamente, comecei a calcular os pontos que íamos perder neste evento, quanto a Hyundai nos iria recuperar. Mas acabei por deitar o papel fora e pensei que isso era uma perda de tempo. Ainda bem que o fiz. Depois veio o Kalle e todos ficaram espantados, ninguém podia acreditar como ele conseguia guiar tão depressa. Foi um milagre. A velocidade era impressionante, como ele conseguiu andar assim com os pneus duros. Mas ele conseguiu e ganhou o troço. Para mim, este foi o melhor desempenho de sempre do Kalle. Ele tem guiado bem, mas esta é, de longe, a sua melhor prestação.

Essa escolha de pneus: cada equipa tem os seus ‘espiões’ e o Ott fez a sua escolha antes de Kalle. Havia alguma dúvida na sua mente sobre o composto duro?

“A informação que tínhamos era tão clara que deveria ser pneus secos para condições secas. Depois, tomámos a decisão de levar dois pneus para chuva para o Kalle. Por sorte, choveu. Penso que sem isso teria sido um rali perdido, mas esses dois pneus salvaram-nos um pouco. Devo dizer que a Hyundai arriscou um pouco, mas acabou por se sair melhor. Eles tinham uma escolha melhor do que nós. Estávamos bastante confiantes e não sabíamos que esta chuva vinha aí, por isso foi uma surpresa para nós. Mas penso que foi uma surpresa para muitos, muitos pilotos. Era algo que era muito difícil de ver e muito difícil de preparar. Por vezes este tipo de coisas acontecem, isto é rali e é difícil estar preparado para tudo.

Quantos carros a Toyota vai ter em Portugal?

“Quatro carros”.

E quem vai estar no quarto carro?

“Teremos Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e mais um carro…”

“E mais um piloto… não vamos ter uma surpresa, pois não? Serás tu?

“Isso seria uma surpresa agradável, mas não creio que vá acontecer! Infelizmente, neste momento não posso confirmar quem é…”

NOTA: Latvala não pode dizer, porque o contrato não está assinado, mas nós podemos: o piloto é Sébastien Ogier…