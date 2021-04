WRC, Rali da Croácia: Grande estreia de Adrien Fourmaux

Pelo menos no asfalto, a M-Sport da Ford World Rally Team já percebeu que tem um piloto, Adrien Fourmaux, que pode colocar o Ford Fiesta WRC, a andar mais perto da frente. E só foi preciso uma prova para o perceber.

Adrien Fourmaux foi quinto na Croácia, mas mais significativo que isso, deu uma forte demonstração do alto nível que pode atingir. Soube onde forçar o andamento, onde ser mais cauteloso na sua abordagem, fez um rali quase perfeito entre velocidade e consistência: “Quando se pára e se pensa no que Adrien conseguiu este fim-de-semana, é extremamente impressionante. Há quatro anos atrás ele nem sequer tinha conduzido um carro de rali, e agora está a desafiar, e nalguns troços a superar o desempenho, os tipos que ele cresceu a observar”, disse o Diretor da Equipa, Richard Millener: “Estou muito feliz com o nosso fim-de-semana e a única desilusão é que o rali já acabou! Desfrutei de cada quilómetro; e tive muito prazer em conduzir este carro. Mostrámos boa velocidade durante todo o fim-de-semana e, honestamente, houve mais pontos positivos do que esperávamos. Melhorámos muito o nosso ritmo e eu alcancei todos os meus objetivos e muito mais”, disse Fourmaux.