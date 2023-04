WRC, Rali da Croácia, Esapekka Lappi: “não foi fácil vir aqui a este rali…” | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) asseguraram o seu primeiro pódio de sempre com as cores Hyundai. Como se pode calcular, foi um rali bastante emocional para piloto e navegador, que não conseguem tirar da cabeça o colega falecido, Craig Breen: “Não sei por onde começar, para ser honesto. Quero dar um grande obrigado à equipa, tenho a certeza de que não foi fácil vir aqui a este rali, para a maioria de nós nesta comitiva do WRC. Têm sido dias muito difíceis, mas mantivemos a cabeça baixa, a equipa unida e com um rali inteligente conseguimos chegar ao pódio, o que é muito importante para mim e para a equipa”, disse Lappi.