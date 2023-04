WRC, Rali da Croácia: em teoria, tudo decidido, vamos ver o que ‘dita’ a PowerStage | AutoSport

Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) está perto de vencer o Rali da Croácia, já que vai para a PowerStage com 28.1 segundos sobre Ott Tänak (Ford Puma Rally1) O piloto da Toyota aumentou a vantagem no primeiro torço da manhã em 5.1s, Tänak respondeu no troço seguinte, reduzindo 1.3s à margem, mas era fácil de perceber que só um erro ou um azar pode alterar o estado das coisas. Tänak recuperou mais 1.1s no troço seguinte, mas Evans tem uma folga mais do que suficiente. Tänak tem que se contentar com o pódio, o que já é bastante bom face aos pequenos problemas que tem tido, que todos juntos o têm impedido de ir mais além.

A luta entre Kalle Rovanperä e Sébastien Ogier manteve-se igual, e vão para o último troço separados por 6.3s. Agora vamos ver quem ataca na PowerStage para perceber como fica o campeonato.

Assumindo que a classificação fica como está , como não sabemos o que irá determinar a PowerStage, damos os mesmo pontos a todos, o que significa que Elfyn Evans passa para a liderança do campeonato com 72 pontos, Sébastien Ogier, 69, Ott Tanak, 68, Kalle Rovanpera, 67 e Thierry Neuville, 56.

Vamos ver como tudo fica na Powerstage e se não há surpresas de última hora.

