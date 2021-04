WRC, Rali da Croácia: Elfyn Evans liderou shakedown

Elfyn Evans foi o mais rápido no shakedown do Rali da Croácia, que se realizou esta manhã. O galês, conduzindo o seu primeiro rali de asfalto puro para a Toyota Gazoo Racing, foi 0.7 segundos mais rápido que o Hyundai i20 WRC de Thierry Neuville, no seco e ensolarado troço de Medvedgrad, com 4.60 km.





O líder do campeonato, Kalle Rovanperä foi terceiro noutro Yaris WRC, 1.3s mais atrás do seu companheiro de equipa galês.

Esta terceira ronda marca a estreia da Croácia no Mundial de Ralis. Tal como todos os pilotos da linha da frente, o shakedown marcou a primeira oportunidade para Evans experimentar as estradas de asfalto em ritmo competitivo: “remotamente, porque era longe ir ao parque de assistência, tentámos algumas configurações de mapa diferentes e acabámos de confirmar o trabalho que fizemos no teste”, disse Evans ao wrc.com.

A configuração do carro tem sido um importante ponto de conversa pré-evento com os troços que misturam zonas estreitas e sinuosas em asfalto desgastado com estradas rápidas e abertas numa superfície lisa. Bem complicado para as afinações: “Penso que há certas secções do rali onde se gostaria de ter algo como um carro de corrida em pista, muito duro, mas depois, claro, há secções em que quase se precisa de um carro de terra, porque há zonas muito sujas pelo que a afinação terá de ser um compromisso, pois é preciso um carro que seja bastante progressivo, e que nos permita sentir a aderência”.

Rovanperä foi o mais rápido na primeira passagem, Evans chegou ao topo das folhas de tempos na segunda passagem e registou o tempo de referência na sua terceira e última passagem. Ott Tänak foi quarto no seu i20 WRC, 1.5s atrás de Evans, com o campeão mundial, Sébastien Ogier, mais um segundo atrás na quinta posição. Takamoto Katsuta contribuiu para haver quatro Yaris WRC nos seis primeiros, com um tempo a 3,8s de Evans. Adrien Fourmaux fez uma voa estreia no seu World Rally Car a fazer o sétimo mais rápido no seu Ford Fiesta WRC, meio segundo à frente do companheiro de equipa, Gus Greensmith.

Tempos