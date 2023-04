WRC, Rali da Croácia, Elfyn Evans: “é surpreendente o pouco que significa neste momento” | AutoSport

Desde o Rali da Finlândia de 2021 que Elfyn Evans não vencia um rali do mundial. Consegui-o este fim de semana, mas tal como sucederia com qualquer outro, a sensação é estranha: “esta vitória parece tão insignificante, para mim é esse o ponto principal. Obviamente, há muito tempo que temos vindo a trabalhar para isto, mas é surpreendente o pouco que significa neste momento. Obviamente que vamos sentir a falta do nosso amigo, depois do verdadeiro foco do fim-de-semana. Logo a seguir, quando nos deparamos com a linha de chegada, é tudo em que podemos pensar. Prometemos à família que iríamos apreciar da melhor forma possível o fim-de-semana, e foi o que fizemos. Tenho a certeza que nos estavam a seguir. Estamos definitivamente a pensar neles”, disse Evans.