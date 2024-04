WRC, Rali da Croácia: Elfyn Evans é o novo líder…

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Gr Yaris Rally1 Hybrid) são os novos líderes do Rali da Croácia.

Com a chuva a fazer a sua aparição, as escolhas de pneus foram diferentes entre os homens da frente e agora só no fim do dia vamos perceber, tal como aconteceu de manhã, quem optou melhor e quem vai saber melhor gerir os pneus. Com os andamentos tão equilibrados, quando os carros estão afinados e equipas de forma semelhantes, são as estratégias e a gestão do material a fazer a diferença.

Para já os primeiros ‘derrotados’ da tarde são Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 N Rally1 Hybrid) que cederam 6.7s para Evans e 5.7s para Ogier e com isso perderam a liderança da prova que passou para o piloto da Toyota com Ogier agora apenas a 7.6s do novo líder.

Mais atrás, tudo na mesma.

Como já referimos, Thierry Neuville perdeu agora tempo devido aos pneus que usou, mas só no fim do dia vamos saber se a escollha foi correta porque com a mudança de condições tudo pode ficar baralhado repentinamente. Ou seja, não faz sentido dar grande ênfase a esta perda de Neuville, porque como disse no final tinha pneus diferentes dos Toyota.

Segundo Ogier: “Até agora, tudo bem. Mas há quatro troços no ‘loop’, por isso vamos ter de ver. De momento, não está a afetar muito a estrada. Ninguém sabe se vai chover muito ou não”.

Já Evans: “Não sei se a escolha dos pneus vai compensar, é difícil de prever. Temos de esperar para ver”, e por fim Neuville: “Obviamente, os pneus não eram certos, eu sabia que estava a perder tempo. Foi muito difícil, mas acho que estamos a ir bem”.

