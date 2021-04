WRC, Rali da Croácia: dia difícil para Sébastien Ogier…

Na sequência do acidente na ligação, a polícia não estava muito convencida, mas Sébastien Ogier e Julien Ingrassia estavam determinados em lutar pela vitória na prova. Um grande azar a abrir um dia em que entrou com 6.9s para gerir face ao seu adversários mais perto, ficando, de repente, com 3.9s para recuperar…



Quando se pode perder um rali numa ligação. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) tiveram um acidente na ligação para a PE17 , quando rodavam na estrada, numa cidade, ao pretenderem chegar-se para a direita para a faixa do BUS, um carro a uma velocidade substancialmente maior, bateu-lhes na lateral fazendo os estragos que se veem na foto.

Sem assistência até ao final do rali, o carro não está, claramente nas melhores condições, o que pode contribuir para maiores dificuldades por parte da dupla francesa que está a 2.8s da frente depois de perder mais 9.7s em dois troços, após este acidente. Pode estar aqui a explicação para Ogier ter perdido tanto tempo.

PE18: Os óculos de Julien Ingrassia e o momento chave do rali…

Na sequência do acidente que sofreram na ligação para a PE17, a primeira do dia, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) ficaram com o carro bem amarrotado, na lateral direita, e a por nem sequer fecha como deve ser, o que obrigou Julien Ingrassia, o navegador, a utilizar uns óculos especiais para não ser afetado pelo ar e eventuais detritos que entram pela lateral do carro. 9.8s perdidos em dois troços, mais dois pela frente e sem possibilidades de reparar o carro a não ser pelos próprios meios. Acidentes em ligação não são novidade no WRC, mas há muito que um piloto da frente não era afetado numa situação em que luta pela vitória. Este pode perfeitamente ser o momento chave do rali.