WRC, Rali da Croácia: Derrapagem artística, a disciplina preferida de Kalle Rovanperä | AutoSport

Com a quarta especial, está terminada a primeira manhã do Rali da Croácia, um rali muito complicado, com muita chuva, lama na estrada para os que se seguem ao primeiro na ordem de estrada, algum nevoeiro nos pontos mais altos e tudo isso redunda em diferença que, com o tempo seco talvez não fossem tão grandes.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram três dos quatro troços, incluindo este último, e com isso lideram o rali com 12.5s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que estão a fazer uma boa prova, face ao que se viu no asfalto de Monte Carlo. É bom para o WRC que a Hyundai MotorSport se junte à frente, e para já é mesmo a M-Sport/Ford que tarda em estar ao nível que esteve no Monte Carlo.

Comprovando o bom momento da Hyundai, Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) são terceiros, ainda que já a 47.3, mas a ordem na estrada para Tanak é bem pior do que para Rovanpera e Neuville, pois passa em oitavo (ordem na estrada: Rovanperä, Neuville, Greensmith, Katsuta, Breen, Lappi, Solberg, Tänak, Evans, Fourmaux e Loubet), portanto, apanham a estrada muito mais suja.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) é quarto, também sofre com a estrada suja, mas parece faltar-lhe algum andamento e até já teve uma ligeira saída onde perdeu cerca de 12 segundos.

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) são quintos, e também têm tido dificuldades e atrás de si rodam Oliver Solberg/Elliott Edmondson (Hyundai i20 N Rally1), que sem experiÊncia nesta prova têm sido muito cuidadosos. já fizeram um pião, mas fora isso, têm sido muito cautelosos de modo a fugir aos problemas.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos com o piloto a confessar não estar com grande confiança dado o estado dos troços.

Depois, seguem-se as duplas que já tiveram problemas: Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) perderam já mais de dois minutos, com um furo, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) saíram de estrada na PE4, logo no início do troço.

Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) furaram três vezes e como levavam duas rodas sobressalentes, não podem continuar em prova.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Toyota GR Yaris Rally1) bateu numa pedra na PE1, que lhe danificou gravemente a suspensão.

Resumindo, tendo em conta as condições é difícil perceber os andamentos ‘reais’, mas com as condições que estão, Rovanpera tem-se mostrado imbatível. Quando e se secar, vamos ver como tudo se desenrola.

