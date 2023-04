WRC, Rali da Croácia, Cyril Abiteboul: “Tudo o que fizemos esta semana foi por ele e em sua memória” | AutoSport

O Rali da Croácia foi uma prova muito difícil para toda a comitiva do WRC, para muitos adeptos por todo o mundo, mas muito especialmente para a equipa Hyundai Motorsport Team, e Cyril Abiteboul sintetizou bem o sentimento: “Este foi um evento muito difícil para toda a comunidade de ralis e temos de agradecer a todos, de longe, muito longe, pela vossa ajuda, assistência e compreensão. Olhando para o elemento desportivo deste fim-de-semana, tivemos de mergulhar de todo o coração neste acontecimento desde o início do evento.

Esta era a vontade da família de Craig Breen e o que ele teria desejado; isto é muito claro.

Tudo o que fizemos esta semana foi por ele e em sua memória. A motivação da equipa, apesar das circunstâncias, foi muito elevada, especialmente o Thierry (Neuville).

A nossa desilusão coletiva foi imensa quando a sua ‘caça’ à vitória parou subitamente no sábado.

Era importante para nós termos hoje um carro e uma equipa representados no pódio, para o Craig.

Sabíamos que seria um marco pungente nesta dura e emotiva viagem em que participamos na semana passada. Conseguimos alcançar isso com o Esapekka (Lappi). É importante que ponhamos agora o elemento desportivo de lado.

A sequência de acontecimentos que tem acontecido desde aquele dia trágico da passada quinta-feira foi incrivelmente difícil para a equipa; tivemos de colocar as nossas emoções em pausa, mas agora é o período de reflexão. Tudo voltará a ser difícil, e é importante que todos nós encontremos tempo para lidar com isto à nossa maneira individual”.