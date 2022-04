WRC, Rali da Croácia: Como ficou o Ford Puma de Adrien Fourmaux | AutoSport

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1) saíram de estrada na PE4, logo no início do troço, provavelmente por aquaplaning, e continuam a sua malapata. Depois do grave acidente do Rali de Monte Carlo, desistiram na Suécia devido a avaria e agora estão novamente fora de estrada com danos sensíveis no carro. Veja as imagens.