WRC, Rali da Croácia: “C’est fini” para Thierry Neuville: bateu e abandonou, Elfyn Evans lidera | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) bateram ao Km 5.2 da PE11, e abandonaram. O comando passa para as mãos de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que têm agora um avanço de 19.1s para Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) com Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) a subirem ao terceiro lugar, ficando a 42.8s da frente.

O belga deixou escapar a traseira do seu i20 N Rally1 numa longa direita, e do lado esquerdo existia um bloco grande, onde ofi bater a zona da roda traseira esquerda do Hyundai. O piloto disse de imediato no onboard “C’est fini…” e isso confirmou-se momentos depois.

Thierry Neuville tinha passado o avanço com que terminou o dia de ontem de 5.7 para 10.8s, mas ficou agora pelo caminho. Elfyn Evans e Ott Tanak ficam separados por 19.1s, está tudo em aberto na luta pela liderança, ainda que nenhum dos dois esteja a fazer um rali muito bom.

