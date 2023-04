WRC, Rali da Croácia: A palavra final #ForCraig | AutoSport

A Hyundai Motorsport participou no Rally da Croácia em honra de Craig Breen, que perdeu tragicamente a sua vida nos testes pré-evento, na semana passada. Com dois carros especialmente decorados, representando a bandeira irlandesa, a equipa prestou homenagem a Craig Breen e à sua paixão pelos ralis. Uma selecção das citações inspiradoras de Craig Breen, de coração na boca, adornaram a área de assistência e hospitalidade da equipa, prestando homenagem ao homem cujo legado viverá nas comunidades do ralis e dos desportos motorizados.

A Hyundai Motorsport dedica hoje o resultado no pódio a Craig Breen, ao seu navegador James Fulton, à sua maravilhosa família, amigos dedicados, e fãs leais, todos para quem esta última semana tem sido de pura emoção, tristeza, e perda, mas também cheia de amor por um homem que deu tanto e deixa tanto para trás. Descanse em paz, Craig.

“Nunca deixes que ninguém te abata, porque só tu conheces o teu verdadeiro potencial”.

Craig Breen, Rally Suécia, Fevereiro 2023