WRC, Rali da Croácia: O mais difícil para todos em muitos, muitos anos… | AutoSport

A caravana do WRC prepara-se para uma das provas mais difíceis para todos, em muitos, muitos anos, devido ao impacto emocional da trágica morte de Craig Breen.

Os efeitos da trágica morte de Craig Breen abalaram fortemente todos os que direta ou indiretamente estão ligados ao Mundial de Ralis, e só isso diz bem do que o piloto era considerado “entre os seus”.

Desde a morte de Colin McRae em 2007, num acidente de helicóptero que o Mundial de Ralis não sofria tão de perto uma fatalidade, e esta trágica morte de Craig Breen, tendo sucedido num teste para a prova que se vai agora realizar, o Rali da Croácia, torna-se muito difícil para todos.

Toda a gente com quem falámos não tem um grande espírito para lá estar, mas o profissionalismo vai levar toda a gente a ter que fazer o seu trabalho, pilotos e navegadores incluídos, está claro.

O Rali da Croácia é a quarta prova do ano, a segunda em asfalto a seguir ao Monte Carlo, e apesar de ter disputado apenas duas provas, Monte Carlo e México, Sébastien Ogier chega à Croácia como líder do campeonato, e um dos favoritos a vencer, tal como sucede com Thierry Neuville, Kalle Rovanpera, vencedor da prova de 2022, e Ott Tanak.

A um segundo nível, estará Elfyn Evans, mas será o desenrolar da prova que ditará o evoluir das coisas, até porque Elfyn Evans lutou em 2021 até ao fim pelo triunfo na prova com Sébastien Ogier, pelo que em teoria não anda nada longe dos seus adversários, embora ainda não tenha feito com os Rally1 o mesmo que já estava a fazer com os WRC. Só a espaços…

Portanto, resta esperar para ver como os pilotos irão conseguir encarar esta prova. Uma coisa é certa, todos vão iniciá-la com Craig Breen no pensamento, pois é impossível neste momento não pensar num ‘irmão’ que partiu a fazer o que mais gostava: pilotar em ralis…