WRC, Rali da Catalunha: Toyota liderou shakedown, mas a Hyundai ‘jogou’ com os pneus… | AutoSport

O shakedown de qualquer prova do Mundial de Ralis costuma apenas dar ligeiros sinais do que podem ser os ralis e neste caso do Rali da Catalunha ainda mais porque as equipas tiveram opções distintas em termos de pneus, não porque a escolha dos pneus certos poderia ser complicada mas sim já a pensar nos próximos dias de prova já que os pneus usados no shakedown podem ser utilizados mais para a frente durante o rali.

Olhando só para os tempos, Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos na frente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) com Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1).

Logo a seguir ficaram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), seguindo-se Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), Adrien Fourmaux/Alex Coria (Ford Puma Rally1) e Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), com o melhor Hyundai apenas a surgir na 11ª posição, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

Apesar da chuva, a Toyota foi a única equipa a mandar os seus carros para a especial com o composto macio P Zero da Pirelli e Ogier tirou o melhor partido do desempenho dos seus pneus com o piso molhado, batendo Takamoto Katsuta por 0.9s.

Já uma troca tardia de pneus valeu a pena para Loubet, que se colocou em terceiro.

O shakedown começou com o piso húmido, mas depois choveu. Enquanto os Toyota levaram pneus macios, os Hyundai e a M-Sport, colocaram pneus duros.

Graças aos pneus macios, as duplas da Toyota ficaram na frente, pois os adversários preferiram poupar os seus pneus macios. Com o tempo incerto, os pneus macios agora poupados, que normalmente não são tão usados em Espanha, podem revelar-se decisivos, mas para já fez parecer a Hyundai ter entrado na prova com “o pé esquerdo”.

“Senti-me estúpido ao fazer este troço com pneus duros”, disse Dani Sordo.

Só que isso pode valer um bom resultado à equipa caso o tempo se mantenha no rali como esteve hoje, porque os Toyota já ‘meteram’ quilómetros em quatro pneus macios…

