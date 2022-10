WRC, Rali da Catalunha, PE6: Dois Toyota na frente, Hyundai fraqueja… | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) venceram a especial, 2.2s na frente de Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 3.2s.

Os Hyundai parecem estar a andar para trás, com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a cederem 4.2s e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) 4.6s, o que significa na frente que Rovanpera é agora o novo segundo classificado por troca com Neuville, que caiu para terceiro, agora a 5.6s da frente e a 1.3s de Rovanpera.

Tanak não está longe, a 3.3s do seu colega de equipa, pelo que nos dois próximos troços vamos perceber se este foi um passo atrás para dar dois à frente logo a seguir ou é já uma tendência. A verdade é que o tempo de Takamoto Katsuta pode significar que os Toyota estão melhores com estas condições de estrada, mas isso só se irá confirmar nos dois troços finais do dia.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são quintos na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) que foram terceiros nesta especial, sendo claro que estão a andar bem melhor do que de manhã, pois já entraram no ritmo. Talvez seja difícil recuperar 27.5s para a frente, mas quanto a um novo pódio não é de descartar para o espanhol.

Takamoto Katsuta é sétimo, 6.1s na frente de Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), seguindo-se Adrien Fourmaux/Alex Coria (Ford Puma Rally1), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) e Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1)

