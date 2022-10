WRC, Rali da Catalunha, PE5: Sébastien Ogier de regresso à liderança | AutoSport

O arranque da tarde no Rali da catalunha fica marcado por nova troca de líder com

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) a passarem Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) na classificação depois dos belgas terem perdido 3.7s com o triunfo a pertencer a Ogier.

As estradas estão totalmente secas e o francês tem agora 3.2s de avanço para o piloto da Hyundai, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) agora a 6.5s. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram segundos nesta especial, e estão agora apenas a 0.4s do terceiro lugar de Rovanpera, o que significa que os quatro primeiros estão agora separados por 6.9s mas mais longe dos quintos classificados,

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) que distam agora 13.1s da frente.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) esteve melhor neste arranque de tarde, mas continua a 27.0s da frente, e com dificuldades de se juntar à luta.

Seguem-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), Adrien Fourmaux/Alex Coria (Ford Puma Rally1), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) e Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1)

Tempos Online – CLIQUE AQUI