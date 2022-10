WRC, Rali da Catalunha, PE4: Thierry Neuville é o novo líder | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a quarta especial, e são os novos líderes do rali. Bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) por 1.8s com Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) a 2.4s, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a 2.6s e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 2.9s. A partir daqui as diferenças acentuam-se e Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) cederam 7.2s.

Desta forma, na geral, Neuville é o novo líder, com 0.5s de avanço para Ogier, com Kalle Rovanpera a 4.2s e Ott Tanak a 6.0s. Evans não está longe, a 10.9s, estando encontrado o quinteto que deve lutar pelas primeiras posições. Ainda a ganhar ritmo, é natural que Sordo se aproxime, da frente, ainda que já esteja a 24.8s. A manhã termina com quatro equipas em 6.0s ou se preferir, cinco em 10.9s. Três Toyota, dois Hyundai…

