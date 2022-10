WRC, Rali da Catalunha, PE3: Sébastien Ogier é o novo líder | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) esperaram pelo troço mais longo da manhã para atacar, e se bem o pensaram melhor o fizeram já que são os novos líderes do Rali da Catalunha, depois de vencerem a especial 3.3s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que são agora os segundos da geral com

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a cair para o terceiro lugar, agora a 3.5s.

Tempo menos bom para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), que se queixou no final da especial de só ter potência híbrida, de forma intermitente. Já Neuville desconfia que o mapa não é o ideal, porque “não tenho potência à saída das curvas”. Ainda asim, boia prestação dos Hyundai, também.

Ainda assim, Tanak passou para a frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que não esperava perder tanto tempo nesta especial, que esteve húmida.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) continuam a perder tempo, estão agora a 19.5s da frente. Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1) furaram e perderam 49.4s, caindo para o décimo lugar atrás de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), Adrien Fourmaux/Alex Coria (Ford Puma Rally1) e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1)

