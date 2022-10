WRC, Rali da Catalunha, PE18: Sébastien Ogier vence troço e fica muito perto de vencer | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) responderam aos ataques de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), que depois de começarem a manhã a 20.7s, recuperaram até aos 14.1s, mas o francês da Toyota venceu este troço, 1.7s na frente do piloto da Hyundai e colocou a margem em 15.8s, tornando impossível em condições normais, se ninguém tiver problemas, de recuperar.

Estamos portanto muito perto do regresso aos triunfos de Sébastien Ogier, o que a acontecer será o primeiro com Benjamin Veillas ao lado e também, logicamente, o primeiro com o Toyota GR Yaris Rally1.

De resto nada mudou no top 10, só falta a Power Stage.

