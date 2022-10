WRC, Rali da Catalunha, PE17: Furo de Rovanpera, saída de Breen, Neuville mais perto de Ogier | AutoSport

Os Hyundai entraram para o último dia de prova ao ataque mas Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) continuam a reservar uma boa margem para gerir até ao final do rali. Apesar de ter começado o dia com 20.7s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), o belga já reduziu a margem para 14.1s, pelo que a manter-se este ritmo, não vai chegar para bater o homem da Toyota, mas pelos vistos a pressão vai manter-se.

Já Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), depois de ontem ter cometido um erro no arranque da PE14, no que aos ajustes do sistema híbrido diz respeito, isso fê-lo cair para trás de Neuville e já hoje um furo perto do final deste troço levou-o a ceder 13.2s e com isso está agora a 14.7s do belga.

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) tiveram uma ligeira saída fruto de uma pancada numa pedra ou algo assim, que fez o carro sair na entrada de uma curva.

Perderam quase um minuto e caíram para o nono posto atrás de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) e Adrien Fourmaux/Alex Coria (Ford Puma Rally1)

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) continuam em quarto na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

