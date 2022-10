WRC, Rali da Catalunha, PE14: Ogier destaca-se, luta pelo 2º lugar reaberta… | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) aproveitou bem os problemas de

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) nesta especial, algo se passou com o filandês na fase inicial do troço, que o finlandês referiu, mas não especificou o que se passou, e com isso a margem entre primeiro e segundo, subiu para 21.1s com o Campeão do Mundo a ter agora o segundo lugar em xeque, já que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) está agora a apenas 0.4s.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) está mais longe a 37.4s, é seguido na geral por Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), que por sua vez já colocou Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 13.6s, com Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) 11.8s atrás do galês.

Seguem-se Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Adrien Fourmaux/Alex Coria (Ford Puma Rally1), Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1),

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) já ficou pelo caminho devido a acidente.

