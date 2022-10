WRC, Rali da Catalunha, PE12: Terceira vitória seguida de Ogier em troços | AutoSport

Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) vence mais um troço, e alarga para 12.0s a vantagem na classificação geral para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), com os homens da Hyundai um pouco mais longe, com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) agora a 17.0s e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) a 29.4s.

Estão determinadas as equipas que vão lutar pela vitória, sendo que a tendência está estabelecida, resta saber se os homens da Hyundai conseguem dar alguma volta ao texto até ao final do dia, pois se for mantido o pendor serão os dois pilotos da Toyota a lutar pela vitória no rali. Tanak já está um pouco longe demais, mas Neuville, que ganhou o primeiro troço do dia de hoje ainda pode chegar-se à luta pois está apenas a cinco segundos de Rovanpera. Mais atrás, nada de novo.

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) são quintos na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) com o homem da Toyota a 4.9s do espanhol.

