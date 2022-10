WRC, Rali da Catalunha, PE11: Acidente de Gus Greensmith, troço cancelado | AutoSport

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) bateram forte na PE11, e a direção de Prova cancelou o troço. As equipas seguem em ligação para a assistência.

A dupla bateu ao Km 19,1 da especial, atingindo com violência os rails, arrancando a roda traseira esquerda. Tanto Greensmith como o navegador Jonas Andersson estão bem, mas o carro ficou a bloquear a estrada, pelo que o troço foi parado com bandeira vermelha, já não recomeçando. Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) lideram o rali com 9.7s de avanço para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1). Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) são terceiros a 14.2s e Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) quartos a 27.2s.

No quinto lugar estão Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) a 1m06.2s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) três segundos mais atrás, seguindo-se Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1), Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), Adrien Fourmaux/Alex Coria (Ford Puma Rally1), Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) e Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1).

Tempos Online – CLIQUE AQUI