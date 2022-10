WRC, Rali da Catalunha, PE2: novo triunfo de Kalle Rovanperä | AutoSport

Segundo troço, segundo triunfo de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que bateram novamente Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), desta feita por 2.1s, com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a colocaram o seu toyota na terceira posição na frente de Sébastien Ogier/Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) apenas em quinto e já a 5.8s.

Desta forma, na classificação geral, Rovanpera lidera agora com 3.3s de avanço para Neuville, com Ogier e Evans a passarem Tanak, que caiu para quinto. Ogier está a 4.7s da frente, Evans a 5.8s e Tanak está agora a 7.3s.

Quem continua a atrasar-se neste início de rali é Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), sétimos nesta especial, cedendo 10.6s, o que significa que, na geral, já estão a 15.1s.Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são sétimos a 18.9s enquanto o melhor dos Ford é Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) em oitavo, já a 19.4s da frente. Todos os Ford estão entre o 8º e 11º lugar com breen na frente de Pierre Loubet/Vincent Landais (Ford Puma Rally1), Adrien Fourmaux/Alex Coria (Ford Puma Rally1) e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1)

