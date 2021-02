WRC: Rali da Catalunha mantém-se na zona de Tarragona

Afinal, não vai haver mudança! A 56ª edição do Rally RACC Catalunya terá o quartel-general em Salou, e a prova vai realizar-se, na mesma zona em que se tem disputado nos últimos anos, na Costa Daurada, entre 14 e 17 de outubro. Pelo décimo sexto ano consecutivo, a Costa Daurada, a cidade de Salou e o parque temático e de lazer Port Aventura World serão o centro nevrálgico do Rally RACC. Chegou a falar-se de um possível regresso a Lloret de Mar, a este de Barcelona, mas a prova mantém-se nas estradas da zona de Tarragona. A Divisão Desportiva da RACC está a trabalhar no itinerário desta que será a penúltima ronda do calendário de 2021 WRC, estando previsto ser realizada totalmente em asfalto.