WRC: Rali da Bélgica confirmado, Barum Zlin foi hipótese | AutoSport

O Rali Ypres Rally Bélgica mantém-se no WRC pela segunda época consecutiva depois de ter sido hoje acrescentado ao calendário de 2022. No ano passado, a Bélgica tornou-se a 35ª nação a organizar uma ronda do WRC desde que a série começou em 1973. Regressará quando Ypres, na região noroeste da Flandres, receber a nona ronda da série de 13 ralis, de 18 a 21 de agosto.

O desafiante evento asfáltico preenche a data deixada em aberto quando a lista de provas foi anunciada no passado mês de outubro. A prova de Ypres foi realizada pela primeira vez em 1965 e é conhecida como um dos eventos mais difíceis da Europa. Estradas agrícolas estreitas, repletas de cruzamentos apertados e revestidas por valas de drenagem, asseguram que não há margem para erros, especialmente se tiver chovido, com a lama a ‘pintar’ a estrada, algo que piora a cada passagem de um carro de ralis.

O herói local, Thierry Neuville venceu a prova do ano passado, depois de ter liderado praticamente todo o evento.

O rali contará com três dias de competição com um parque de assitência no histórico Grote Markt de Ypres.

Uma cerimónia de partida na tarde de quinta-feira precederá o shakedown, seguindo-se três dias de competição, como é habitual na estrutura das provas do WRC.

Esta última vaga no calendário resumia-se a uma escolha entre Ypres Rally Bélgica e Barum Czech Rally Zlin, que esperava levar o WRC para a República Checa pela primeira vez: “Ficámos extremamente impressionados com o profissionalismo e os planos da equipa organizadora em Zlin”, disse Jona Siebel, Promotor do WRC: “o rali continua a ser um evento chave no Europeu de Ralis e a porta permanece aberta às suas ambições do WRC. Estamos ansiosos por continuar a trabalhar com eles”.

CALENDÁRIO 2022 WRC – CLIQUE AQUI