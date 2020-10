WRC: Rali da Bélgica 2020 cancelado

A informação ainda não é oficial, mas o desfecho é quase certo. O governo local da Valónia, que deveria acolher o último dia da competição, já disse que vai apertar ainda mais as medidas restritivas do governo central, e depois disto vários meios de comunicação locais, como a Rádio 2 West-Vlaanderen, já dão como certo o cancelamento do rali.

A confirmar-se, não foi longa a alegria dos belgas com a inclusão do Rali de Ypres no Mundial de Ralis. A segunda vaga da pandemia de coronavírus chegou em força e os cancelamentos/adiamentos regressaram também em força. A Bélgica iria estrear-se no calendário do WRC, mas a epidemia mundial de coronavírus deverá levar ao cancelamento do rali. A última ronda do ano deverá agora ter lugar no início de dezembro, em Itália, no Rally Monza. Uma prova que tem mais hipóteses de se realizar, mas que neste momento também poderá estar em causa. Aliás, tudo está novamente em causa neste momento. Na verdade, o importante mesmo não são os ralis, os ‘motores’ ou o desporto em geral, é a vida.