WRC: Rali da Argentina deve regressar em 2023 | AutoSport

Há uns meses, em conversa com Peter Thul, diretor desportivo da WRC Promoter, a empresa que, desde 2013, gere os direitos comerciais do campeonato do mundo de ralis, Thul revelou-nos que muito brevemente o WRC terá um evento nos EUA, já em 2023, o WRC está à focado no mercado russo, por ser muito importante para os construtores e também a China, porque é atualmente o maior mercado do mundo automóvel. E disse também que a América do Sul é uma região estratégica, contando também com um regresso à Austrália. Nesse contexto, não é de admirar que o Campeonato Mundial de Ralis possa regressar rapidamente à Argentina, até porque o rali é absolutamente fantástico, bem como o envolvimento dos adeptos.

O Rally Argentina tem estado ausente do calendário do WRC desde 2019, com o evento proposto para 2020 cancelado devido à covid-19, pelo que o regresso é perfeitamente natural. No calendário deste ano, há uma data em aberto, acredita-se que será para o Rally da Irlanda do Norte. O ano passado, os organizadores do Rally GB ainda consideraram passar a prova para a Irlanda do Norte, mas não conseguiram dois milhões de libras de apoios locais, pelo que quem ficou com a vaga foi o Rali de Ypres. Recorde-se que entre 2005 e 2009 realizou-se no WRC um evento que se corria nas ‘duas’ Irlandas.