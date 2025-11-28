WRC, Rali da Arábia Saudita: Sesks assume liderança após penalização de Fourmaux

As coisas não param de acontecer na prova em que se trava a luta pelo título do Mundial de Ralis de 2025.

Depois de um rali que já vai na quinta mudança de líder, agora foi a vez do letão Mārtiņš Sesks a assumir a liderança da prova na frente de Thierry Neuville e Takamoto Katsuta depois de Adrien Fourmaux, que terminou a derradeira especial do dia 2.4s na frente do rali até ser penalizado devido a ter entrado num controlo horário por avanço, incorrendo por isso numa penalização de 60 segundos o que o relegou para o quarto posto, agora a 57.6s da frente.

Após um dia marcado por mudanças constantes na liderança, Fourmaux terminou a especial 14 com uma margem ténue de 2,4 segundos sobre Sesks e 5,8 segundos sobre Neuville. Contudo, a penalização alterou completamente a fotografia da prova, relegando o piloto da Hyundai a 57,6 segundos do topo, numa jornada que deixou o campeonato pendente de um ponto apenas entre os principais candidatos.

A manhã tinha começado com Fourmaux a liderar por 6 segundos, mas a vantagem foi encurtada para 2,9 segundos depois do primeiro loop. A segunda passagem pela especial Um Al Jerem viu Sesks executar uma impressionante vitória de troço com uma diferença de oito segundos, assumindo a dianteira do rali.

Contudo, um furo no pneu traseiro esquerdo obrigou-o a gerir cuidadosamente até à meta, consentindo uma perda de quase um minuto. Fourmaux também sofreu um furo na frente esquerda que o forçou a abrandar, mas manteve o carro em prova e retomou a liderança antes da penalização. “Está a ser uma loucura,” comentou Fourmaux antes da penalização, “cada vez que perco a liderança, ela volta. Há pedras por todo o lado. Estamos a gerir o risco e a continuar.”

O dia esteve carregado de drama não só para a liderança. Tanto Sami Pajari como Ott Tänak, envolvidos na luta pelo pódio, tiveram de parar para trocar rodas na Um Al Jerem. Pajari caiu do terceiro para o sétimo lugar, enquanto Tänak perdeu terreno para fora do top 10. Thierry Neuville e Takamoto Katsuta aproveitaram a situação, ascendendo ao pódio provisório.

No epicentro da luta pelo título, Elfyn Evans viu as suas esperanças de conquistar o primeiro campeonato mundial sofrerem um golpe forte ao perder mais de 90 segundos na 11ª especial para trocar um pneu furado, fechando o dia no oitavo posto. O seu companheiro de equipa, Sébastien Ogier, apesar de estar apenas um ponto na frente de Evans no campeonato, sofreu um furo nos últimos quilómetros da especial 14, perdendo o quinto lugar para Kalle Rovanperä por apenas 0,2 segundos. Apesar disso, Ogier lidera provisoriamente (virtualmente) o campeonato, com todos os pontos finais ainda em disputa. “Não havia nada a fazer. É uma lotaria,” comentou Ogier resignado.

A etapa final de sábado promete máxima emoção com dois passes pela especial Thabhan e um pela mais longa, Asfan. Restam apenas 65,86 quilómetros para decidir o campeão de 2025, com Sesks atrás da sua primeira vitória e Ogier e Evans numa batalha que se vai resolver no derradeiro momento da temporada.