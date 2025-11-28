WRC, Rali da Arábia Saudita: penalização rouba liderança a Fourmaux

Adrien Fourmaux perdeu a liderança do Rally da Arábia Saudita após uma penalização de 60 segundos por ter chegado um minuto antes à zona técnica final de sexta-feira (TC14A), caindo do topo para quarto lugar, a 57,6 segundos do novo líder Mārtiņš Sesks. O francês da Hyundai terminou o dia com apenas 2,4 segundos de vantagem sobre o letão da M-Sport Ford, mas o erro com o navegador Alexandre Coria alterou por completo a hierarquia antes da assistência. Sesks assume assim a dianteira com 3,4 segundos sobre Thierry Neuville, enquanto Takamoto Katsuta ocupa o terceiro posto do pódio, com 16,1 segundos de margem sobre Fourmaux.​

