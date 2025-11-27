WRC, Rali da Arábia Saudita/PEC7: Fourmaux líder após furo de Pajari
Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) terminou a sétima especial como novo líder do Rali da Arábia Saudita, depois de Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) ter perdido 13,5 segundos devido à delaminação do pneu dianteiro direito. O contratempo ocorreu já no último parcial, permitindo ao francês da Hyundai subir ao comando com 5,3 segundos de vantagem sobre o finlandês da Toyota. Martins Sesks (Ford Puma Rally1), quarto na especial, segue a 8,9 segundos do topo e completa o trio da frente.
Hyundai domina frente de ataque
O rali ainda está longe do fim, e o equilíbrio continua a marcar a luta pela vitória. Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) ocupa o quarto lugar, a 15,2 segundos da liderança, e Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) surge logo atrás, a 16,3 segundos. Ambos permanecem bem posicionados para atacar as posições cimeiras nos próximos dois dias.
Mais atrás, Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) é sexto, a mais 5,9 segundos, seguido de Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), que perdeu 24 segundos para o líder. Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) superou Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), que enfrentou dificuldades significativas neste troço, cedendo 18,7 segundos e afastando-se de Ogier — uma situação que complica as suas contas no campeonato. Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) encerra o top 10.
Reações dos pilotos
Elfyn Evans descreveu a especial como “complicada”, afirmando que o piso estava ainda pior no segundo percurso. Sébastien Ogier reforçou que o “balayage foi horrível durante todo o dia”, uma queixa repetida por vários concorrentes devido à poeira e às pedras soltas.
Kalle Rovanperä revelou ter sofrido uma furação, explicando que tentou atacar para melhorar a posição de partida do dia seguinte. Ott Tänak considerou o piso “muito abrasivo”, destacando a importância da aderência face aos inúmeros detritos na estrada.
Thierry Neuville também teve um pneu delaminado perto do final: “Ouvimos um ruído forte a quatro quilómetros da meta, mas sem qualquer alarme. Não foi um dia perfeito, mas o ritmo esteve bom e a sensação com o carro é positiva”, comentou o belga.
Adrien Fourmaux, agora na frente, reconheceu que “a escolha de pneus não foi a ideal”, mas mostrou-se satisfeito com a sua consistência: “Ataquei um pouco no fim, antes de furar a dois quilómetros da chegada”.
Já Sami Pajari, que perdeu a liderança devido a um problema idêntico, afirmou ter sentido “algo estranho” e prometeu analisar a origem da falha, sublinhando que “o rali ainda é longo”.
Grégoire Munster e Mārtiņš Sesks mantiveram-se prudentes, ambos mencionando o risco de delaminações. Nasser Al-Attiyah descreveu a etapa como “extrema”, mas garantiu estar a desfrutar do desafio: “Sabíamos que seria difícil — e é mesmo. Agora, é tempo de um bom duche”.
