WRC, Rali da Arábia Saudita/PEC6: Sesks fura, Pajari é o novo líder

Sami Pajari herda liderança na Arábia Saudita após furo de Martins Sesks…

O Rally da Arábia Saudita voltou a baralhar todas as contas na PEC6. Depois de um início de prova irrepreensível, Martins Sesks viu a liderança escapar-lhe com um furo na roda traseira direita do Ford Puma Rally1, perdendo 16,8 segundos e descendo ao terceiro lugar da geral. O letão, que até aqui tinha sido a referência em termos de ritmo, caiu para trás de Sami Pajari e Adrien Fourmaux, num troço que confirmou a dureza do terreno e a importância da gestão de pneus.

Pajari assume comando num troço de alto risco

Sami Pajari aproveitou o infortúnio alheio para assumir o comando do rali ao volante do Toyota GR Yaris Rally1.

O finlandês venceu a especial com 2,7 segundos de vantagem sobre Takamoto Katsuta, também em Toyota, e 4,8 segundos sobre Adrien Fourmaux, que mantém o Hyundai i20 N Rally1 na perseguição direta, agora a 5,3 segundos do novo líder.

Pajari admitiu ter rodado “devagar em muitos sítios”, sublinhando a baixa aderência, mas reconheceu que o tempo obtido prova a eficácia da sua abordagem. Katsuta, por sua vez, confessou ter sido apanhado pela falta de linhas marcadas na estrada, saindo largo e tocando numa pedra que originou um furo na traseira esquerda.

Sesks perde o comando, mas mantém-se na luta

No campo da M‑Sport, a frustração de Sesks era evidente: “Não sei como aconteceu, há pedras tão grandes…”, resumiu o letão, ainda sem perceber onde exatamente danificou o pneu. Apesar do revés, permanece bem colocado na classificação e continua a ser um fator-chave na luta pela vitória, desde que consiga evitar novos incidentes num rali que, nas suas palavras anteriores, “se começa a parecer com o Dakar”.

Nasser Al‑Attiyah, outro especialista em deserto, também não escapou às armadilhas da PEC6, sendo forçado a parar para trocar uma roda no seu Puma, exemplo claro da agressividade da especial em termos de desgaste e risco de furos.

Ogier e Evans cada vez mais afastados – mas o duelo do título ‘afina-se’

Entre os candidatos ao título, a especial voltou a castigar quem abre a estrada. Sébastien Ogier foi apenas oitavo, a 13,4 segundos de Pajari, enquanto Elfyn Evans terminou em 10.º, a 19 segundos, descrevendo o final do troço como “muito abrasivo e duro”. Kalle Rovanperä considerou a etapa “ok”, mas reforçou que não é o tipo de rali que aprecia: “super sinuoso sobre base dura, com desgaste elevado de pneus”. Thierry Neuville corroborou a leitura, falando em troço “bastante abrasivo e com muitas pedras grandes”.

Na geral, Ogier passa a dispor de 35,5 segundos de vantagem sobre Evans, sendo sétimo e oitavo classificados, respetivamente. O francês ainda não está a fazer o suficiente em termos de posição absoluta para garantir o título apenas pelo resultado direto, mas sabe que o galês é o homem a controlar – tanto na classificação final como no ‘Super Domingo’ e na Power Stage, que desta vez se disputam.. no sábado.

Evans, por seu lado, entra numa fase em que cada décimo pode ser decisivo, consciente de que o rali se joga agora tanto no cronómetro como na matemática do campeonato. Deixar fugir Ogier na classificação não é opção, embora tudo se deva decidir apenas no sábado.

Estratégias de pneus no centro do debate

A escolha de pneus voltou a ser tema recorrente nas declarações de final de troço. Fourmaux admitiu que usar compostos macios se revelou “quase uma missão impossível” nas condições da PEC6, enquanto Katsuta e Neuville alertaram para a abrasividade extrema e a presença constante de pedras cortantes. Evans reforçou essa impressão, sublinhando que a parte final foi “tudo menos ideal”.

Num cenário de calor, piso duro e especiais longas, a PEC6 confirmou o que o deserto saudita já vinha a sugerir: este é um rali em que a linha entre atacar e sobreviver é cada vez mais fina. Pajari chega ao topo num momento-chave, Sesks e Fourmaux continuam em posição de atacar, e os candidatos ao título vêem a margem de erro encolher a cada quilómetro.