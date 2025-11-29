WRC, Rali da Arábia Saudita: Neuville perto da vitória, Ogier do título…

Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) furou, Martins Sesks (Ford Puma Rally1) furou…duas vezes, Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) capotou e prosseguiu, Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) perdeu muito tempo no pó de Sesks, e com tudo isto Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) subiu… quatro posições!

É natural que a Hyundai ‘peça’ ao diretor de Prova revisão do tempo de Fourmaux, mas o francês da Toyota, mesmo que baixe para terceiro atrás de Fourmaux, precisa de muito pouco na Power Stage para garantir o título. Se ficar como está, em segundo, já nem precisaria dos pontos da Power Stage. Vamos ver como tudo termina, porque só no final do rali se podem fazer “contas certas”, tudo o que se faça até lá são ‘projeções’.

Neste troço, em que Evans precisava de bater Ogier para colocar dúvida na questão antes da Power Stage, o francês deu 7.9s ao galês nos 33.28 Km de Asfan, e com isso praticamente carimbou o seu nono título mundial, ainda que, mais uma vez, sem querermos lavar os cestos antes de terminar a ‘vindima’. Para Evans, bem tentou, mas cedo ficou claro que Ogier esteve sempre dois passos mais à frente. Como quase sempre.

Para que Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) fosse campeão, agora seria preciso um longo atraso de Ogier, pois até este momento, a classificação do campeonato dita que Evans está três pontos na frente de Ogier e só após a PowerStage – para não falar em verificações finais – os resultados são oficiais.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) foi segundo neste troço, a 2.6s de Ogier e prepara-se para vencer pela primeira vez este ano, terminando em beleza uma época de defesa do título quase ‘horrível’. Um pequeno prémio para tanto azar acumulado.

Por falar em azar, o maior teve Martins Sesks, que mostrou bem, mais uma vez que merece um lugar entre os melhores dos Rally1, fazendo muito mais pela equipa e pela marca do que os dois pilotos da equipa, Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) e Josh McErlean (Ford Puma Rally1) em todo o resto do ano. O letão furou duas vezes e furou porque tenta andar depressa, tendo lutado pela vitória depois de liderar na PEC 2 e 3, na PEC8, novamente na PEC13, só depois cedendo com mais um furo que o fez cair para nono, e agora mais dois que o levou a perder mais de sete minutos e meio. Nada disso vai apagar o brilho da sua atuação.