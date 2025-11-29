WRC, Rali da Arábia Saudita: Neuville é o novo comandante, Ogier lidera corrida do título

Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) ditou o ritmo na primeira especial do dia decisivo do Mundial de Ralis 2025, mas a verdadeira reviravolta veio logo a seguir: Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) ascendeu à liderança da classificação geral, com Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) a ceder 9,4s e a ficar a apenas 2,0s do belga – a sexta mudança de líder neste caótico rali desértico.

Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) foi segundo, enquanto Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) ganhou um décimo a Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), posicionando-se teoricamente para o título com o ponto virtual de avanço, embora faltem dois troços, incluindo um com cinco pontos em jogo, a PowerStage.​

Fourmaux, quarto a 6,2s de Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), assume o pódio como meta após o contratempo de ontem: “É uma pena o que aconteceu, mas é o que é. Por agora, só tenho uma missão: voltar ao pódio. Também não sei o que se passou.”

Sesks admitiu cautela excessiva: “Fomos muito cautelosos nesta. Está tudo bem. Fomos demasiado cautelosos.” Neuville queixou-se dos amortecedores: “Tentei, mas pareciam um air bump. Assim que as temperaturas sobem, sinto falta de estabilidade na última secção. No próximo, devem arrefecer.”​

Rovanperä sentiu o terreno traiçoeiro: “Mais ou menos. Hoje temos etapas difíceis. A longa será dura para os pneus. Esta teve saltos desagradáveis. Não tão contente em acelerar nos saltos porque é bastante áspero. Vamos tentar o nosso melhor hoje.” Ogier mantém a serenidade: “Está bem então, com certeza! Prova limpa para nós. Se ficarmos fora de problemas, pode ser apertado. Estamos tão confiantes quanto podemos estar com este rally de lotaria.” Katsuta evitou riscos: “Talvez não me tenha sentido tão bem. Tentei evitar todas as pedras. Preciso ser melhor, claro. Não sei que tempo o Adrien fará – vamos ver.”​

Evans promete reação: “Vamos fazer o que pudermos. Não tivemos a velocidade o fim de semana todo, talvez hoje seja diferente.” Pajari nota a proximidade do título: “É uma luta interessante bem ao nosso lado. Hoje é muito diferente dos dois dias anteriores. Estamos apenas a tentar manter o ritmo e aprender a partir deste ponto.” Munster curte o momento: “Só quero me divertir, aproveitar a condução. Já tem algumas pedras sendo puxadas, então você tem que ter cuidado. Aproveitando!” Tänak lamentou um erro: “Não podíamos ter uma pedra ali que tirou a roda! De qualquer forma, estava super solto e super escorregadio”, após pequena saída na junção dos 15 km.