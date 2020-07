WRC: Rali da Alemanha todo em Baumholder

Os organizadores do Rali da Alemanha devem estar perto de confirmar uma prova totalmente baseada em Baumholder, a zona militar fechada, que permite controlar o acesso do público aos troços.

Os responsáveis da prova alemã têm dois desafios: Manter o rali no calendário, mas ao mesmo tempo cumprir as fortes restrições das autoridades sanitárias alemãs. E a solução passa por fazer uma prova em apenas dois dias e somente no campo militar de Baumholder.

como se percebe, vai ser um Rali da Alemanha com diferentes variantes de Panzerplatte.



Recorde-se que o WRC vai recomeçar no início de setembro na Estónia, e estará sujeito a várias restrições já que os organizadores já anunciaram que o número de passes para assistir à prova será limitado a 20.000. Para as seguintes provas na Sardenha e no Japão não foi divulgada ainda qualquer informação para além do percurso. Quanto à Turquia, o rali deve ser antecipado uma semana para permitir que o Rali de Ypres se realize antes da prova alemã.