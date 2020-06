WRC: Rali da Alemanha em perigo?

As novas medidas que a Alemanha colocou de pé de modo a prevenir uma nova ‘carga’ da pandemia de coronavírus, proibindo grandes eventos até ao final de outubro coloca em grande perigo o Rali da Alemanha, que quase de certeza – ainda não exista comunicação oficial – vai ficar de fora do WRC 2020. A prova alemã está agendada para 15 a 18 de outubro, e como se percebe, quando os primeiros-ministros dos 16 estados alemães, exortam as pessoas a manterem-se cautelosas e a manterem o distanciamento social, pouco há a fazer quando se tratam de grandes eventos.

A Alemanha tem conseguido manter a sua taxa de mortalidade Covid-19 relativamente baixa, já reabriu lojas, fábricas, escolas e restaurantes, mas

os grandes eventos, em que não é possível localizar e distanciar os contactos, proibidos pelo menos até ao final de outubro, deixa claro o futuro da prova.

É neste contexto – porque nos bastidores o que foi agora comunicado, já se sabia – que surge a possibilidade do Rali de Ypres, que quase de de certeza vai avançar, o mesmo sucedendo com o eixo Estónia/Letónia. O que vai ser do resto do calendário é uma incógnita, mas com a prova italiana, na Sardenha, prevista para outubro, Chipre é quase um caminho lógico. Vamos aguardar para ver como tudo fica.