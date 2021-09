WRC, Rali da Acrópole: Sébastien Ogier é o primeiro líder | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) são os primeiros líderes do Rali da Acrópole depois de baterem Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) por 0.6s na Super especial de abertura. Três Toyota nos três primeiros lugares com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) a 0.8s da frente.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) foram os melhores dos Hyundai em quarto, a 0.9s seguindo-se Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC), Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), Andreas Mikkelsen/Elliot Edmonson (Skoda Fabia Rally2 evo), Mads Ostberg/Eriksen Torstein (Citroën C3 Rally2), Nikolay Gryazin/K. Aleksandrov) (Ford Fiesta Rally2) e só depois os Ford de Gus Greensmith/Elliott Edmondson (Ford Fiesta WRC) com Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) somente em 14º, na frente de Pierre-Louis Loubet/Haute-Labordette (Hyundai I20 Coupé WRC). Amanhã os troços começam pouco depois das oito da manhã em Portugal.

Sexta-Feira, 10 de setembro

PE2 Aghii Theodori 1 17.54 km 10. 9. 08:18

PE3 Loutraki 19.40 km 09:11

PE4 Aghii Theodori 2 17.54 km 11:24

PE5 Thiva 23.27 km 13:47

PE6 Elatia 11.65 km 15:40

Tempos Online – CLIQUE AQUI