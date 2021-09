WRC, Rali da Acrópole: Rovanpera foi o mais rápido no shakedown, Sordo com problemas | AutoSport

Já arrancou o Rali da Acrópole/Grécia, um regresso há muito esperado ao Mundial de Ralis. No Shakedown, Kalle Rovanpera foi o mais rápido na frente de Thierry Neuville e Ott Tanak. O finlandês liderou a sessão desde a primeira passagem, nunca os seus adversários conseguindo batê-lo.

Dani Sordo teve problemas mecânicos no seu Hyundai i20 WRC após ter saído do Parque de Assistências, mas ainda assim ficou em quarto.

Para lá do líder, os restantes Toyota ficaram em quinto e sexto com Elfyn Evans na frente de Sebastien Ogier. Gus Greensmith foi sexto e o melhor dos Ford, na frente de Adrien Fourmaux. Pierre-Louis Loubet foi nono, e o último dos WRC.