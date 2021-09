WRC, Rali da Acrópole: Pierre-Louis Loubet multado | AutoSport

Pierre-Louis Loubet e Florian Haut-Labourdette foram multados na sequência de um incidente ontem, no Rali da Acrópole, devido a terem quebrado o protocolo de segurança, que deve ser seguido pelas equipas depois de um acidente ou incidente.

Os Comissários Desportivos multaram a dupla em 2.000€ porque estes não ativaram o botão OK, de segurança, do dispositivo de localização de segurança da FIA no espaço de um minuto, após a paragem no troço.

A dupla sofreu um furo na PE4, parou para mudar a roda, mas esqueceram-se de ativar o sinal para a organização a referir que tudo estava bem com eles e só o fizeram quando trocaram a roda e se preparavam para prosseguir em prova.

Recorde-se que cada vez que na ‘sala de controlo’ do rali se deteta um carro parado num troço, esperam um minuto pelo OK, e se este não surgir são despoletados os meios de segurança, há protocolos nesse sentido e daí a multa. Para não se esquecerem na próxima…