WRC, Rali da Acrópole, PE7: Rovanpera destaca-se, Ogier ‘controla’ 3ª posição | AutoSport

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) tiveram um começo perfeito no dia de hoje, ao triunfarem na primeira especial do dia, e melhor do que isso, batendo Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC)

por 5.6s, o que lhes permitiu alargar a sua vantagem de 3,7s para 9,3s.

O finlandês foi o mais rápido na primeira passagem de Pavliani, apesar de admitir que os seus pneus de composto duros não eram a melhor escolha para as estradas mais sinuosas.

Ott Tänak ainda não se mostrou satisfeito com o ‘feeling’ do seu Hyundai i20 WRC, mas permaneceu em segundo lugar, com o companheiro de equipa Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) a fazer o esperado neste início de dia: gerir. Com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) muito longe na classificação, e sabendo que levando o carro até ao fim, soma um número significativo de pontos, o francês deve passar a controlar o andamento de

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) e não tentar chegar aos dois da frente. Nesta especial, conseguiu ganhar mais 3.6s ao espanhol.

Desta forma, Rovanperä lidera agora com 9.3s de avanço face a Tanak, com Ogier agora a 16,7s, mas com Sordo 23.6s mais atrás a 40.3s do líder.

