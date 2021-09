WRC, Rali da Acrópole, PE6: Grande luta na frente, Rovanpera, Tanak e Ogier separados por 3.9s | AutoSport

Nova troca de líder! Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a especial, 2.5s na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) em terceiro a 3.2s da frente, sendo que Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram quartos a 3.6s da frente, o que significa que Kalle Rovanpera estende a margem que tinha para o segundo classificado, que é agora Ott Tanak, por troca com sébastien Ogier, com os três primeiros a rumarem ao segundo dia de prova separados por apenas 3.9s.

Um grande dia de rali, com muita e boa luta pelo primeiro lugar, incluindo uma troca de líder que deixou de ser Ogier e passou a ser Rovanpera.

Os azarados do dia são Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC). O galês teve problemas com a caixa de velocidades do seu Yaris WRC e cedeu 4m46.7s, enquanto o belga penalizou quatro minutos e teve problemas com o Hyundai i20 WRC, que ficou sem direção assistida e não pegava à saída do reagrupamento de mudança de pneus. Tudo junto, perdeu muito tempo, cerca de seis minutos, que afastam ambos de um bom resultado, e que os pode atrasar mais no campeonato, isto depois de terem chegado aqui a 38 pontos de Ogier.

Neste contexto, é muito pouco provável que o francês arrisque lutar pelo triunfo, já que se terminar onde está ganha vários pontos aos adversários mais diretos e depois desta prova ficam a faltar duas, provavelmente três provas, pois o Rali de Monza deve substituir o Rali do Japão, que como se sabe, foi anulado.

Pierre-Louis Loubet/Haute-Labordette (Hyundai I20 Coupé WRC) saiu de estrada, aparentemente com problemas na direção, mas o carro ficou muito perto da estrada. O troço foi interrompido com bandeira vermelha, pelo que algo ainda pode mudar na classificação do troço. Veja os tempos online.

