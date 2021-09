WRC, Rali da Acrópole, PE5: Ogier sobe a segundo, Rovanpera com 2.8s de avanço | AutoSport

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) venceram a especial mais longa do dia, Thiva, com 23.27 Km, bateram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) por 2.3s que, com problemas na direção assistida, colocaram a peça partida, o que para já parece ter resultado, com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) em terceiro, a 4.5s.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) foram quartos, ganharam 2.4s a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC), seguindo-se Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC), Pierre-Louis Loubet /Haute-Labordette (Hyundai I20 Coupé WRC), Gus Greensmith/Chris Patterson (Ford Fiesta WRC) e Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que continua com a caixa de velocidades encrava, segunda se sabe, em terceira velocidade.

Com estes resultados, Ogier passou para o segundo lugar, agora a 2.8s de Rovanpera, com Tanak 3.4s mais atrás. Como se percebe, os três primeiros estão separados por 6.2s e o quarto classificado, Dani Sordo, está já a 23.2s.

Boa luta na frente, sendo que Thierry Neuville, apesar do bom resultado neste troço, está a mais de seis minutos da frente, enquanto Evans cede 4m37.9s

