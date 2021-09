WRC, Rali da Acrópole, PE4: Thierry Neuville com problemas | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) estão com problemas de direção assistida no carro, que depois também não pegava. A dupla belga deixou a zona de montagem de pneus com 24 minutos de atraso, apanhou por isso uma penalização de 4 minutos, ainda sem direção assistida, mas dirige-se para a PE4, embora esteja ainda muito longe do início do troço.