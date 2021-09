WRC, Rali da Acrópole, PE4: Neuville e Evans, os azarados da manhã | AutoSport

Novo triunfo para Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), que bateram Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) por 0.8s e com isso estenderam o seu avanço para 3.8s.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram terceiros a 3.2s com Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) em quarto a 5.5s, o que significa que na geral Rovanpera e Tanak isolaram-se mais um pouco na frente, com Ogier agora a 7.5s.

Mais atrasado está já Dani Sordo, a 23.4s, seguindo-se Adrien Fourmaux /Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) e Gus Greensmith/Chris Patterson (Ford Fiesta WRC) a mais de 40 segundos.

Os grandes azarados desta manhã de rali são Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) e Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC). O primeiro tem a caixa de velocidades do seu carro encravada em sexta, já cedeu 2m22.6s enquanto Neuville penalizou quatro minutos, tem problemas de direção assistida no carro e com isso já cedeu 6m09.6s, significando isto que estão afastados dos lugares da frente.

