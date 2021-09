WRC, Rali da Acrópole, PE3: Kalle Rovanpera é o novo líder | AutoSport

Ao contrário do que sucedeu no troço anterior, a ordem na estrada já teve um efeito bem mais neste troço, Loutraki, com 19.40Km, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) a vencerem 2.1s na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC), com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) em terceiro a 5.3s da frente.

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foi quarto a 7.4s na frente de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) que continua com o carro mal afinado e sem confiança, cedendo mais 11.1s.

Gus Greensmith/Chris Patterson (Ford Fiesta WRC) foram sétimos na frente de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) e Pierre-Louis Loubet/Haute-Labordette (Hyundai I20 Coupé WRC) com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) a terem problemas de caixa de velocidades e perderem 1m14.0s.

Desta forma, Kalle Rovanpera é o novo líder do rali, 3.0s na frente de Ott Tanak, com Ogier a cair para terceiro, agora a 4.3s do novo líder. A partir daqui, as duplas estão mais longe. Dani Sordo está a 17.9s, Neuville já a 18.7s, e os dois Ford ainda mais atrasados.

