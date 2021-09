WRC, Rali da Acrópole, PE3: Elfyn Evans com problemas mecânicos no Toyota | AutoSport

Azar para Elfyn Evans, aparentemente com problemas de caixa de velocidade no seu Toyota Yaris WRC. O piloto galês penalizou à entrada do troço, que realizou, mas percebia-se claramente a existência de sons estranhos vindos do seu Yaris, para lá de só ter uma mudança, pois a caixa ficou presa em sexta velocidade. Perdeu mais de um minuto, e agora vamos ver se prossegue em prova (não há assistência a meio do dia, só no final): “Temos alguns problemas, precisamos de ir e ver se conseguimos resolver alguma coisa.