WRC, Rali da Acrópole, PE2: Tanak vence, Ogier lidera | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai I20 Coupé WRC) venceram a sinuosa e escorregadia segunda especial do Rali da Acrópole, bateram Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) por 0.2s, e saltaram para o segundo lugar da geral, 0.8s atrás da dupla francesa da Toyota. Parou de chove na zona da prova, pelo que, pelo menos hoje, os troços estão secos, mas o dia de amanhã ainda deve ter alguns resquícios das chuvas dos últimos dias.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) foram terceiro a 1.3s, na frente de Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC), com as duas duplas da Toyota a perderem a posição para Tanak.

Falta de confiança levaram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai I20 Coupé WRC) a perder 10.0s neste troço, caindo para o sexto lugar atrás de

Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai I20 Coupé WRC) que foram quintos na especial a 8.1s.

Como tem sido hábito, os dois Ford de Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (Ford Fiesta WRC) e Gus Greensmith/Chris Patterson (Ford Fiesta WRC) ficaram atrás dos Hyundai e Toyota, com Pierre-Louis Loubet/Haute-Labordette (Hyundai I20 Coupé WRC). 3.1s separam agora os quatro primeiros.

